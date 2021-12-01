İthalatta % 7’lik artış var!

Ticaret Dairesi’nin verilerine göre; 2020’nin ilk 7 ayında 714 milyon 576 bin dolar olan ithalat toplamı, 2021’de yüzde 7 artarak 767 milyon 144 bin dolara çıktı.

Sözkonusu dönemde gerçekleşen toplam ithalatının yüzde 64,9’u Türkiye’den, yüzde 14,3’ü Avrupa Birliği ülkelerinden, yüzde 9,9’u Uzak Doğu ülkelerinden, yüzde 5,6’sı ise Orta Doğu ülkelerinden yapıldı.

Ocak-Temmuz 2021’de Türkiye’den yapılan ithalat 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 19,12 arttı ve 417 milyon 731 bin dolardan 497 milyon 599 bin dolara yükseldi.

Aynı dönemde 3’üncü ülkelerden yapılan ithalat ise 2020’ye göre yüzde 9,2 gerileyerek 296 milyon 844 bin dolardan 269 milyon 544 bin dolar oldu.

Sözkonusu dönemde en fazla ithal edilen mal ise 109,7 milyon dolarlık payla yakıt oldu. Yakıtı 76 milyon dolarla taşıt araçları, 27,8 milyon dolarla inşaat demiri, 20,9 milyon dolarla hayvan yemleri takip etti.