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İthalde 2, yerlide 3 üründe limit üstü ilaç saptandı

13 Aralık 2019 Cuma 17:48
İthalde 2, yerlide 3 üründe limit üstü ilaç saptandı

Tarım Dairesinin 6 - 12 Aralık tarihlerini kapsayan analiz sonuçlarına göre, ithal 47 üründen 2’sinde  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait elma (STK) firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 16 numuneden 13’ü temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Demirhan köyü sakinlerinden Burak Gürbüzcan’a ait lahananın hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yıldırım köyü sakinlerinden Hüseyin Kocabaşoğlu’na ait çilek ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalıkta  limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.

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