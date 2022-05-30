Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sınır dışı edilecek!
Sınır dışı edilecek!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar

İtiraf etti: "Öpüşme sahnelerim nedeniyle.."

Hamdi Alkan ile boşanan ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel kıyafetleri ve tiyatrodaki öpüşme sahnesi yüzünden sahnelerinin iptal edildiğini canlı yayında açıkladı. Selen Görgüzel'in sahnede rol arkadaşıyla öpüşmesi gündem olmuştu.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:39
440 Okunma
İtiraf etti: "Öpüşme sahnelerim nedeniyle.."

Hamdi Alkan ile olan evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel 2.Sayfa programına katıldı. Evlilikleri boyunca Hamdi Alkan’ın aldığı hediyeleri geri verdiğini söyleyen Görgüzel, "Tektaşı o aldı bana. Onun aldığı tektaşla mı dolaşacağım. Ya da biriyle tanıştım o tektaşı ona mı göstereceğim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde iddialı bir klip çeken Görgüzel sahnelerinin bazılarının kıyafetleri yüzünden iptal edildiğini de söyledi.

Selin Görgüzel açıklamasında "Konserlerim kıyafetlerim yüzünden ve öpüşme sahnem sebebiyle iptal edildi. Menajerim 'üzerimiz çizilmeye başlandı' diye aradı." yorumunda bulundu.

ÖPÜŞME SAHNESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmüştü. Sahnede Kangı oyunu bölerek Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin alınca gündem olmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Memleketin polisleri size askıcı mı olacak?”
Erhürman: “Memleketin polisleri size askıcı mı olacak?”
Zorlu Töre PGM'den 3 yakın koruma talep etti
Zorlu Töre PGM'den 3 yakın koruma talep etti
KKTC’de maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
KKTC’de maske ve test zorunluluğu kaldırıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim