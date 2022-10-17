İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA! Gündem Kıbrıs’ın Haberi Doğrulandı

GÜNDEM KIBRIS / Özel Haber

Gündem Kıbrıs’ın manşetten duyurduğu, Cezaevinde kış aylarının gelmesine rağmen sobaların dağıtılmadığı, battaniyelerin dağıtılmadığı ve kantin raflarının boş olduğu iddiasını Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan yaptığı açıklamada itiraf etti. Erdoğan yeni cezaevine geçişte bu tür aksaklıklar olabileceğine de dikkat çekti.

Akaryakıt borcu ile ilgili sessizlik

Öte yandan, sıcak su olması için akaryakıt alınamadığı ve akaryakıt borcu bulunduğuna dair iddialar ile ilgili herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkat çekti.

Erdoğan’nın açıklaması şöyle:

“Yeni cezaevine kademeli bir taşınma süreci içerisinde olduklarını kaydeden Erdoğan, bundan kaynaklı bazı eksikliklerin yaşanmasının normal olduğunu belirtti. “Bazı basın kuruluşlarında yayınlanan - cezaevi kantininde raflar boş, Cezaevi Müdürü rafları boş bıraktırmaktadır- gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu taşınma süreci ile ilgilidir. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla cezaevinde tüketilmesi uygun olan tüm ürünler Yeni Cezaevi kantininde olacaktır. Bir iki yayın organında tek taraflı ve duyumlar üzerine yapılan haberlerde ortaya konan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek istiyorum.Bugün halen havalar soba işletilmesini gerektirecek ısıda olmamasına ve mahkumların da bu yönde talepleri olmamasına rağmen bazı medya kuruluşlarında bu şekilde haberlerin yer alması maalesef üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Bu yönde bir talep geldiği takdirde hemen yerine getirilir.”