İtiraz geldi, ihale yine durdu!

Geçtiğimiz Çarşamba günü sonuçlanan Yeni Girne Hastanesi ihalesiyle ilgili bu kez de Rekabet Kurulu’na itiraz dosyalandı, süreç yine durdu.

İhaleye giren ancak kazanamayan bir şirketin, Rekabet Kurulu’na, ihaleyi kazanan şirketle ilgili itiraz başvurusu yaptığı öğrenildi.

MİK Başkanı Üresin: “İhale durdu, beklemedeyiz”

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin ise, Rekabet Kurulu’na gelen itiraz üzerine ihalenin durdurulduğunu anlattı:

“Bir şirket Rekabet Kurulu’na müracaat etti, kurul da karar üretilene kadar ihaleyi durdurma yazısı gönderdi. Şu an beklemedeyiz.”

Üresin de Altıncık gibi, soru üzerine, itirazın içeriğine ilişkin henüz bir bilgisi olmadığını belirtti.

Kaynak - Haber: YENİDÜZEN HABERİN TAMAMI İÇİN LİNKE TIKLAYIN