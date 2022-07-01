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İtiraz Kurulu’na Başkan ve üye atandı

 İtiraz Kurulu’na Başkan ve üye ataması yapıldı.

01 Temmuz 2022 Cuma 11:52
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İtiraz Kurulu’na Başkan ve üye atandı
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Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu Ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası uyarınca İtiraz Kurulu’na Başkan olarak atanan Zerrin Metcooğlu’nun Bakanlık Müdürü görevinden alınması dolayısıyla yerine Posta Dairesi Müdürü Mete Topçu’nun Başkan, üye olarak atanan Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysu’nun bu görevinden alınması nedeniyle yerine Orhan Tunç’un ve Kıbrıs Türk toplu Taşımacılar Birliğini temsilen üye olarak atanan Beksan Bekir Akandere’nin yerine ise İbrahim Aslantürk’ün üye olarak atanmasına karar verdi.

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