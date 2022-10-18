ITSCO TRADING SHIPPING COMPANY LTD.’den İhale Açıklaması

Açıklama Şu Şekilde:

GAZİMAĞUSA VE GİRNE LİMANLARI HİZMET ALIMI İHALESİ KONUSU

Bilindiği üzere Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin vermiş olduğu hizmetlerin, özel firma tarafından yapılması hususunda, Merkezi İhale Komisyonu 05.10.2022 tarihinde ihaleye çıkmıştır. Bir iş insanı ve ortaklarıyla, 10 yılı aşkın bir süredir limanlarda çalışan hissedarlar olarak, bu ihaleye girmek en tabi hakkımız olmasından dolayı, bu ihaleye katılmış bulunmaktayız. Başka firmalarında bu ihale için şartname aldıklarını, lakin gerekli ihale şartlarını yerine getiremediklerinden dolayı katılamadıklarını biliyoruz. Ayrıca katılım yapmayan ve şartname alan firmaların, Gelir ve Vergi Dairesi’ne giderek, şartname bedellerini geri talep ettikleri de bir gerçektir. Hal böyle iken, bir iş insanı ve KKTC vatandaşları olarak bizler, devletimizin Merkezi İhale Komisyonu tarafından açmış olduğu ihaleye katıldık. İTSCO firması olarak her iki liman için teklifimizi yaptık. İhalede üç teklif atılmış olup, şirketimizin teklifleri ve evrakları tam olarak, ihale şartlarına uygunluğu belirtilerek, kabul edilmiştir. Ama maalesef ihale sonucu henüz açıklanmadan; bir kısım kişi veya kişilerin, çeşitli iddia ve dedikodularla, kamuoyunu yanıltmaya yönelik hareket içinde olduklarını hayretle izliyoruz. İhaleye girmeye yetisi olmayan ve dahi şartları yerine getirmekte muktedir olamayanlar, hatta ihaleye katılmayan bazı mihraklardan kişi veya tüzel kişiler, hem gazete manşetlerinde şahsım ve şirketim hakkında etik olmayan karalamalar yapmakta, hem de Merkezi İhale Komisyonunun yaptığı ihalenin, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmasına yönelik, haksız ve hukuksuz iddialarda bulunmaktadırlar.

Kamuoyunun da bildiği üzere, limanlarımızın durumu ortadır. 1974 yılından bu yana faaliyet gösteren, hiçbir yatırım yapılmayan, gelişmiş ülkelerdeki hiçbir yenilenme faaliyetlerine ve yenilikçi teknolojilere ayak uyduramayan, bir arpa boyu yol almadan, gelişmiş hizmetlerin sunulamadığı limanlarımızda, devletin gelirlerini; rüşvet, yolsuzluk ve birçok ahlak dışı faaliyetlerle çalan, bir takım kesimlerin, ‘At iftirayı izi kalsın’ yaklaşımıyla, ihalenin dışında 3. kol faaliyeti ile kurnazca hareket eden bazı güç mihraklarının var olduğunu biliyoruz.

Her şey bu kadar açık ve ortada iken, limanlarda istedikleri gibi hareket edip dolaylı yollardan nemalanan bu kesim; ihalenin gerçekleşmesini ve devletin kontrolüyle kayıt altında hizmetlerin verilecek olmasından ve kendileri yerine devletin gelir sağlayacak olmasından, rahatsızlık duymaktadırlar. Limanlarda kurdukları mevcut yapının bozulmaması ve verilen hizmet gelirlerindeki kazancın devlet yerine, sadece kendilerine akmasının devamını sağlamak için, attıkları iftiralarına ek olarak, devlete ait vinçlerin bir şekilde devre dışı bıraktırılıp sürekli arızalanmasını da sağlayan bu mihraklar, sadece kendilerinin vinçlerinin çalışmasını sağlayıp, haksız kazançlarına devam etmek için tüm çabalarını göstermektedirler. İşte kendilerine rakip olarak gördükleri bu ihaleyi de iptal ettirip, tüm usulsüzlüklerine devam etmek ve yapılan ihaleyi, tamamen itibarsız hale getirmek için tüm karalama faaliyetlerine devam etmektedirler.

Şirket hissedarları olarak bizler, ülkemizin bir dış aynası olarak gördüğümüz limanlarımızın, dünya standartlarında bir hizmet kalitesinde olması gerektiğinin bilinci içerisin de hareket edeceğiz. Devletimize ve milletimize olan bağlılığımızı, bizi tanıyan herkesin bildiğinden şüphemiz yoktur. Bu bağlamda, devletimizin güvenlik birimlerinden, hissedarlar olarak almış olduğumuz Adli Sicil Belgelerinde, sabıka kayıtlarımızın bulunmadığı tescil edilmiş olup, bundan önce ve sonrasında, gerek ismimizin ve gerekse şirketimizin ismi kullanılarak yapılan rencide edici, itibarı zedeleyici, kamuoyu nezdinde küçük düşürücü, yapılan asılsız haberler ve algı operasyonları türünden yayın yapan basın yayın kuruluşlarını ve/veya bu güç odaklarını ve şahısları; yüce adaletimiz, hukuk kurallarımız ve mahkemelerimiz nezdinde, hakkımızdaki mesnetsiz yapılan iddia ve yayınları ispatlamaya davet ederiz. Gerekli tüm hukuki işlemleri başlatacağımızı kamuya ilan ederiz.

Sonuç olarak: Liman hizmetlerinde ve uluslararası ticaretlerde önemli bir bilgi birikimine sahip olan hissedarlarımız, bu ihalenin tüm gerekliliklerini yerine getirerek; hem devletimize bir gelir kaynağı oluşturacak hem de milletimize istihdam imkanı sağlayacak, verilen hizmetlerin kalitesini de arttıracaktır. Bu konuda hiçbir vatandaşımızın şüphesinin olmaması arzumuzdur. Şirketimiz, sosyal sorumluluklarını yerine getirerek, devletimizin ve milletimizin güvenini ve sevgisini kazanmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ITSCO TRADING SHIPPING COMPANY LTD.

BÜLENT ECEVİT EMMİ

Direktör