IV. Engelsiz Balık Avı Şenliği Mağusa Limanı’nda yapılacak

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin düzenlediği IV. Engelsiz Balık Avı Şenliği hafta sonu Mağusa Limanı’nda gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden verilen bilgiye göre, etkinlik, Ada Balıkçısı Program yapımcısı Vasfi Kuni organizatörlüğünde, Kılınçlı Av Pazarı’nın ana sponsorluğunda, Avcılık Federasyonu ile Dikmen Avcılık Kulübü’nün desteğiyle gerçekleştirildi.

Engellilerin toplumla iç içe olması, hobileri olan engellilerin rahatlıkla bu aktivitelerini kimseye muhtaç olmadan gerçekleştirebilecekleri alanların durumunu irdelemek amacı ile gerçekleştirilen şenlik neticesinde yerel yönetimlere ve kıyı şeridinden sorumlu olan kaymakamlıklara da çağrıda bulunarak bu özelliklere sahip alanların her bölgede çoğaltılması yönünde talep dile getirildi.