Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor
Son Dakika
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...

IV. Engelsiz Balık Avı Şenliği Mağusa Limanı’nda yapılacak

IV. Engelsiz Balık Avı Şenliği Kıbrıs Ortepedik Özürlüler Derneği tarafından düzenlenecek

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:52
IV. Engelsiz Balık Avı Şenliği Mağusa Limanı’nda yapılacak

 Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin düzenlediği IV. Engelsiz Balık Avı Şenliği hafta sonu Mağusa Limanı’nda gerçekleştirildi. 
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden verilen bilgiye göre, etkinlik, Ada Balıkçısı Program yapımcısı Vasfi Kuni organizatörlüğünde, Kılınçlı Av Pazarı’nın ana sponsorluğunda, Avcılık Federasyonu ile Dikmen Avcılık Kulübü’nün desteğiyle gerçekleştirildi. 
Engellilerin toplumla iç içe olması, hobileri olan engellilerin rahatlıkla bu aktivitelerini kimseye muhtaç olmadan gerçekleştirebilecekleri alanların durumunu irdelemek amacı ile gerçekleştirilen şenlik neticesinde yerel yönetimlere ve kıyı şeridinden sorumlu olan kaymakamlıklara da çağrıda bulunarak bu özelliklere sahip alanların her bölgede çoğaltılması yönünde talep dile getirildi.

banner22
Son Güncelleme: 23.09.2019 14:55
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemLimanMağusaşenliğiAvıBalıkEngelsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Çorlu'dan Ercan'a sefer talebi
Çorlu'dan Ercan'a sefer talebi
 İskele Sağlık Merkezi’nin ismi değiştiriliyor
 İskele Sağlık Merkezi’nin ismi değiştiriliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim