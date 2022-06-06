İvedilik önerileri ertelendi!

Muhalefetin ve basın kuruluşlarının tepkisini çeken yasa önerisinin ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve hatta gazetecilerin haber yapma haber verme özgürlük alanlarının kısıtlanabileceği düşünülüyor. Muhalefetin ciddi pres uyguladığı iktidar geri adım attı. Mecliste gerginliğe neden olan Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasalarında yapılması öngörülen değişikliklerin bugün görüşülmesi ertelendi. Başbakan Ünal Üstelin ılımlı yaklaşımı ise dikkatlerden kaçmadı. Üstel yaşanan gerginlik üzerine meclis kürsüsüne çıkarak mecliste temsil edilen siyasi partilerin hukukçu vekillerinden bir çalışma grubunun bir hafta yasa tasarısının çalışılması önerisinde bulundu. Öneri sonucu Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasalarında yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülmesi bir hafta ertelendi.