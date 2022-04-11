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İvedilik talebi geri çekildi!

Seçim ve Halk Oylaması Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliği ile geri çekildi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 12:38
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İvedilik talebi geri çekildi!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Genel Kurulda Başbakanlığın Hukuk, Siyasi İşler ve Komitesi’nin gündeminde bulunan Seçim ve Halk Oylaması Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

İvedilik istemiyle ilgili söz alan Milletvekili Kudret Özersay, yasanın istismara açık bir şekilde düzenlendiğinin gözlemlendiğini belirterek, ‘ yeni bir istismar kapısı açmanıza Halkın Partisi izin vermeycektir’ dedi ve ivediliğe red vereceklerini kaydetti.

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da yasayı ağır bir şekilde eleştirerek hükümete ‘ geri çekilmesi’ yönünde çağrıda bulundu.

Konuşmaların ardından yasanın ivediliği oy birliği ile geri çekildi.

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