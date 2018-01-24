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"İyi niyet ve hoşgörü beklemeyin"

Ekim ayında Denetimli Serbestlikten yararlanan ve imza yükümlülüğünü bir kez olsun yerine getirmeyen Hayrettin Ütenoğlu 3 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme başkanı Aksun, sert konuştu

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:11
"İyi niyet ve hoşgörü beklemeyin"
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Ağır Ceza Mahkemesi, bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanan ve imza yükümlülüğünü yerine getirmeyen Hayrettin Ütenoğlu aleyhindeki kararını açıkladı.

Ekim ayında Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından, alıcı pozisyonunda olan Ütenoğlu’na Denetimli Serbestlik hakkı tanınmıştı.

Girne’de 19 Şubat 2017 yılında, şüpheli hareketleri nedeniyle devriyedeki narkotik ekibi tarafından fark edilen sanık Hayrettin Ütenoğlu’nun üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu.

Tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi sanık Erhan Açık’tan 200 TL karşılığında satın aldığını itiraf eden sanık Hayrettin Ütenoğlu, söz konusu parayı ödemek için bankamatikten para çekmeye gittiği esnada narkotik ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile verdiği kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı.

Ütenoğlu, uyuşturucu “alma” ve “tasarruf” suçlarından 3 ay hapse mahkûm edildi.

Aksun: Uyuşturucu başka suçlara basamak

Uyuşturucu suçlarının endişe verici şekilde artış gösterdiğini ve hayli yaygın suçlar arasında mahkemelerin gündeminde olduğuna dikkati çeken Aksun, uyuşturucu suçlarının başka suçlara bir basamak olduğunun altını çizdi.

Ütenoğlu’na Ekim ayında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Denetimli Serbestlik hakkı tanındığına vurgu yapan Aksun, bu süreçte sanığın hiçbir şekilde riayet etmediğine değindi.

Mahkeme başkanı sert konuştu

Kararı okuyan Aksun, Denetimli Serbestlik Yasası’nın bu tür suçları işleyenleri cezadan kurtarmak için bir seçenek olmadığına vurgu yaptı. Mahkemenin bu yönde iyi niyet ve hoşgörülü olmayacağını da ifade eden Aksun, Ütenoğlu’nun üç aylık süreci şuursuzca ve hiçe sayarak kamu kaynaklarını önemsemeden hareket ettiğine vurgu yaptı.

Aksun, oy birliği ile alınan kararda Hayrettin Ütenoğlu’nu 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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