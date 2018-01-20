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"İyi niyetliler" ama ortak tek tavırları yok!

Dört siyasi partinin tavırları kamuoyunda hem gündem olan hem de yoğun tartışmalara neden olan başlıklarda farklılıklar gösteriyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:20
"İyi niyetliler" ama ortak tek tavırları yok!
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Kıbrıs Postası'ndan Vatan Mehmet'in haberine göre, 4 siyasi partinin başkanları, koalisyon arayışları çerçevesinde ilk resmi toplantıda dün bir araya gelirken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’ndeki  toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay,  Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş katıldı.

Toplantı sonrası basına açıklaması yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman "bundan sonra da karşılıklı güven içinde elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

“SONUCA ULAŞMAZSA BAŞKA ARAYIŞA GİRERİZ...”

Demokrat Parti Başkanı Serdar Denktaş koalisyon görüşmeleri çerçevesinde görüştüğü üç siyasi parti toplantısı sonrasında “4'lü bir koalisyon için iyi niyetli bir çaba içerisindeyiz. Sonuca ulaşmazsa başka bir model düşüneceğiz” derken  bir yandan da UBP’nin DP ve YDP ile görüşme yapmak üzere hazırlıklarını tamamladığı ifade ediliyor.

TÜM BAŞLIKLARDA FARKLI SÖYLEMLER…

Öte yandan olası hükümet ortaklarının seçim bildirgeleri ile açıklamaları dikkate alındığında tavırları kamuoyunda hem gündem olan hem de yoğun tartışmalara neden olan gündem başlıklarında çarpıcı farklılıklar gösteriyor.

Olası hükümet ortakları, Kıbrıs sorunundan doktorlara ikinci iş yasağı konusuna kadar kamuoyunda hem gündem olan hem de yoğun tartışmalara neden olan gündem başlıklarının hiç birinde tam anlamıyla mutabık değil…

Bu durumda olası koalisyon hükümetinin ne denli icraat hükümeti olacağı belirsiz… 

Türkiye’nin Garantörlüğü, Kıbrıs’ta federal çözüm, Kablo ile elektrik, Yeni vatandaşlıkların verilmesi, Müzakerelerin kaldığı yerden devam, Kırsal kesim arası, Yeni otel yatırımı, KIB-TEK’in özelleştirilmesi, Limanların işletme devri Polis Emeklilik Yasası, Yeni üniversite kurulması, Hala Sultan ve İlahiyat Kolejinin kapatılması, Doktorlara 2. İş yasağı, Bet Ofislerin Kapatılması Dövize karşı önlem alınabildiğine inanmak gibi konularda olası ortaklar farklı söylemler içinde…

KIB-TEK’E İLİŞKİN YALNIZCA DP’NİN FARKLI TAVRI

Yeni vatandaşlıkların verilmesi ile doktorlara 2. İş yasağı konusunda ise koalisyon ortakları arasında tavrı açık olmayan partiler de dikkat çekiyor.

Ayrıca Türkiye ile ekonomik protokol kapsamında olan elektrikle kablo ve limanların özelleştirilmesi gibi konularda ise ortaklar tamamen farklı düşünüyor.

Özelleştirmeler konusunda ise en çok konuşulan KIB-TEK’e ilişkin yalnızca DP’nin farklı tavrı dikkat çekiyor.

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