İyi Toplum Gönüllüleri Derneği Yetkilileri Sucuoğlu’nu ziyaret etti

İyi Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı Murat Bozkurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması adına neler yapabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak istediklerini, dile getirerek, Bakan Sucuoğlu’ndan bu konuda destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğluda , 22 ülkede organize olmuş İyi Toplum Gönüllüleri Derneği’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni önde tutan ve inanan bir grup olduğunu belirterek, derneğin belli projelere imza atma anlamında da büyük bir katkı yapabileceğinin gündeme geldiğini gördüklerini kaydetti. Sucuoğlu “İnanıyorum ki Önümüzdeki süreçte ortak paydalarda özellikle Bakanlık ve Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı ile ilgili neler yapabileceğimizi şekillendirme fırsatı bulacağız.” dedi.

(BRT/MAIL)