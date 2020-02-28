İyiki varsın Suat Hoca…

Yangın haberinin duyurulmasından kısa bir süre sonra ambulanslarının ve doktorundan hemşiresine kadar tüm ekiplerini seferber eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi nezdinde Üniversitenin Kurucu Rektörü Suat Günsel’in bu tutumu herkes tarafından takdir ile karşılandı.

Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yanı sıra Suat Günsel Girne Hastanesinin de devreye girmesi ile hiçbir hasta mağdur edilmedi.

Özellikle yeni Doğan Bölümde 13 bebeğin küvezlerde olması ve her an hayati tehlike içinde bulunmaları düşünüldüğünde Yakın Doğu Üniversitesi’nin ne kadar isabetli ve ülkeye ne kadar yararlı bir kuruluş olduğu bugün yaşananlar ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Ülkede bu kadar yararlı ve güçlü hastanelerin varlığının KKTC Devletinin ne kadar güçlü olduğunu da gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Yaşanan felaketin can kayıpları ile büyümemesinin nedeninin özel hastanelerin de devreye girmesi olduğu belirtilirken bunda en büyük payın YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’in YDÜ Hastanesi ve Suat Günsel Girne Hastanesindeki tüm imkânları seferber etmesi olduğunun altı çiliyor.