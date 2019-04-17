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“İyilik Çemberi Projesi” kapsamında, öğrenci velilerine yönelik seminer

17 Nisan 2019 Çarşamba 17:07
“İyilik Çemberi Projesi” kapsamında, öğrenci velilerine yönelik seminer
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme Hizmetleri Şube Amirliği (SÖH Şubesi), özellikle Surlar İçi Bölgesi başta olmak üzere, Lefkoşa genelinde, suçların önlenmesine yönelik olarak faaliyetlerine devam ediyor.

SÖH Şubesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, suça maruz kalma korkusunu azaltmak ve suç işlemeye meyilli veya riskli davranış sergileme potansiyeli taşıyan çocuk ve gençleri topluma kazandırmak ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlamak amacıyla, sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlarla çalışmalar yapmaktadır. “İyilik Çemberi Projesi” kapsamında, dün akşam Ahmet İlkokulu’nda, öğrenci velilerine yönelik olarak, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli M/Mv Emin ATABEK, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nda görevli Madde Bağımlılığı Danışmanı Teyvide Tecel HATİPOĞLU ve YDÜ Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış BAŞEL tarafından “Yasa Dışı Bağımlılık Yaratan Maddelerin Neler Olduğu, Etkileri, Nasıl Fark edilebileceği, Polise Nasıl Ulaşılabileceği, Yasaklı Maddeler Dışında Bağımlılık Yaratan (Kumar, Alkol, Sigara, Teknoloji Kullanımı v.b.) Riskli Davranışların Neler Olduğu, Bağımlılıkla Mücadele ve Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonunun Faaliyetleri, Madde Kullanan Şahısların Komisyona Nasıl Ulaşabileceği, Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin Neler Olduğu ve Ne Tür Sosyal Etkinlikler Yaptıkları” konularında seminer verilmiştir.

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