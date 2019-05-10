İyilik Evi öğrencilerine eğitim verildi

Polis Genel Müdürlüğü, Trafik Haftası dolayısıyla Vakıflar İdaresi Arbahmet İlkokulu öğrencilerinden oluşan İyilik Evi öğrencilerine eğitim verdi.

Polistten verilen bilgiye göre, öğrencilere Polis Müzesi gezdirildi, PGM-Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete tarafından polisin trafikte farkındalığı artırma adına yapmış olduğu etkinlikler hakkında bilgi aktardı.

Genel olarak trafikte nasıl davranmaları, bisiklet kullanırken uymaları gereken kurallar ve yaya olarak trafikteki sorumlulukları hakkında tavsiyelerde bulunulan etkinlikte, ğrencilere ayrıca Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde kurulan trafik eğitim parkında da uygulamalı eğitim verildi.