Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!

İyilik Evi öğrencilerine eğitim verildi

10 Mayıs 2019 Cuma 19:57
İyilik Evi öğrencilerine eğitim verildi
banner44

Polis Genel Müdürlüğü, Trafik Haftası dolayısıyla Vakıflar İdaresi Arbahmet İlkokulu öğrencilerinden oluşan İyilik Evi öğrencilerine eğitim verdi.

Polistten verilen bilgiye göre, öğrencilere Polis Müzesi gezdirildi, PGM-Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete tarafından polisin trafikte farkındalığı artırma adına yapmış olduğu etkinlikler hakkında bilgi aktardı.

Genel olarak trafikte nasıl davranmaları, bisiklet kullanırken uymaları gereken kurallar ve yaya olarak trafikteki sorumlulukları hakkında tavsiyelerde bulunulan etkinlikte, ğrencilere ayrıca Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde kurulan trafik eğitim parkında da uygulamalı eğitim verildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Yıldızı 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı icra edildi
Anadolu Yıldızı 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı icra edildi
Başvurular 10 Haziran’da sona erecek
Başvurular 10 Haziran’da sona erecek
Ankara'da Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'in Güvenliği paneli yapıldı
Ankara'da Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'in Güvenliği paneli yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim