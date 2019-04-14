İyilik Festivali başladı!

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 448. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, ülke genelinde 8 bölgede İyilik Festivali düzenleniyor.

İyilik Festivali 20 Nisan’a kadar sürecek.

İyilik Festivali’nin ilki, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Eğlenerek iyilik yapmanın önemini öğrenen çocuklar, festival de, Rafadan Tayfanın gösterisi ile eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

İyilik Festivali, Namık Kemal Meydanı’nda yer alan etkinlik ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sahne aldı, Stütyo 21 Dans Grubu gösteri sundu, akrobasi gösterisi yapıldı.

TRT’nin sevilen programı Rafadan Tayfa karakterleri, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivale katılan çocuklara, geçtiğimiz Ocak ayında yapılan Rafadan Tayfa Sinema Günleri’nde ilkokul öğrencilerin çizdiği ve kitap haline getirilerin “iyilik resmi kitabı” ve toprağa ekildiğinde çiçek açan “iyilik tohumları” dağıtıldı.

FESTİVAL PROGRAMI;

İyilik Festivali,

14 Nisan’da Beyarmudu Kültür Merkezi Otoparkı;

15 Nisan Gönyeli Belediyesi yanı;

16 Nisan İskele sahil boyu;

17 Nisan Yenierenköy Lise bahçesi;

18 Nisan Güzelyurt St. Mamas Manastırı Avlusu;

19 Nisan Alsancak Yusuf Erol Spor Kompleksi Festival Alanı;

20 Nisan Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenecek.

Festival etkinliklerinin tamamı saat 17.00’de başlayacak ve ücretsiz halka açık olacak.

(BRT/MAIL)