İyilik Festivali, Güzelyurt halkıyla buluştu

Çocuklar, Güzelyurt’ta İyilik Festivali ile coştu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 448. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve çocuklara, eğlenerek iyilik yapmanın önemini anlatan İyilik Festivali, bu kez Güzelyurt halkıyla buluştu.