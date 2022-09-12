Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
banner107
Flaş Haber
Bu tarih ve saatlere dikkat!
Kapat

İyilik Futbol Turnuvası şölen havasında gerçekleşti

İyilik Derneği ile Çetinkaya Türk Spor Kulübü iş birliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda " İyi ahlak, İyi futbol " sloganıyla futbol turnuvası düzenlendi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 19:11
37 Okunma
İyilik Futbol Turnuvası şölen havasında gerçekleşti


Turnuvaya Çetinkaya Türk Spor Kulübü , Dumlupınar Türk Spor Kulübü , İskele 1451 Karadeniz Kulübü ve Alayköy spor kulüplerinin U12 ve U14 takımları katıldı. Coşkulu ve heyecanlı bir ortamda gerçekleşen turnuvaya aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, spor yapmanın insan sağlığı için çok önemli olduğunu, spor yapmayı küçük yaştan çocuklarımıza öğreterek bir alışkanlık haline getirmek gerektiğini belirterek, turnuvaya katılan gençleri tebrik etti. Benter, ailelere de çocuklarını böylesi etkinliklere getirdikleri için ayrıca teşekkür etti.
Turnuvada takımlara kupaları Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay ve İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş  tarafından verildi.
 Ayrıca turnuvada eğitim ve spor alanında ülkemize hizmetleri bulunan Merhum  Güner Burgul anısına da 2 sporcuya onur plaketi takdim edildi.

Son Güncelleme: 12.09.2022 19:18
Anahtar Kelimeler:
İyilik DerneğiÇetinkaya Türk Spor KulübüSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar oldu
Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar oldu
CTP PM toplandı
CTP PM toplandı
Mehmet Otçuoğlu hayata gözlerini yumdu
Mehmet Otçuoğlu hayata gözlerini yumdu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim