İyilik Gönüllüleri’ne büyük destek

Evkaf İyilik Gönüllüleri yardım kampanyasında büyük desteklerini esirgemeyen kişilere teşekkürlerini iletti. Girne İyilik Gönüllüleri’nin sayfasından yapılan açıklamada “Zeka Özak, Haluk Giray, Fatoş Avcısoyu Ruso, Belin Sözüer ve Kerem Kadiroğluları’na Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri yardım kampanyasına büyük destekleri için çok teşekkür ederiz. Duyarlılıkları çok kıymetli. Onların sayesinde biz ihtiyaçlı ailelilerin mutluluğuna katkı koyabiliyoruz. İnsanlığa giden yolda köprü olabiliyoruz. Yürek dolusu sevgiler” açıklaması yapıldı.