İyilik Katlanarak Devam Edecek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri Girne’de yeni dernek binasını hizmete açtı. Girne İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Oya Kutsal, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Girne Belediye Başkan Nidai Güngördü ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş’in ve birçok iyilikseverin katılımıyla açılan dernek binası sayesinde İyilik Gönüllüleri daha fazla insana el uzatabilecek.

Açılışta konuşan Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Oya Kutsal, İyilik Gönüllüleri’nin iki yıldır iyilik için canla başla çalıştıklarını kaydederek, daha fazla çalışmalarına, daha fazla proje üretmenlerine olanak sağlayacak bir dernek binasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Kutsal, bu zamana kadar her koşulda kendilerine yardımcı olan Vakıfla İdaresi’ne de teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter açılışta yaptığı konuşmada, Oya Kutsal liderliğindeki Girne iyilik Gönüllüleri’nin, uzun zamandır gönüllülük esasıyla çok güzel işler yaptıklarını söyleyerek, Girne İyilik Gönüllüleri’ni çalışmalarından dolayı kutladı. Girne İyilik Gönüllüleri’nin, gönüllülük esasıyla, pandemi dönemi ve öncesinde, ihtiyaçlı insanlara yardım sağladığını, sokak hayvanları, çevre temizliği, kadınların eğitilmesi konusunda birçok projeyi hayata geçirdiğini, birçok alana katkı koyduğunu dile getiren Benter, dernek binasının faaliyete geçmesiyle, bu güzel projelerin artarak devam edeceğine inancını ortaya koydu.

Girne’de Atatürk Caddesi Beycanlar Mağazalarında faaliyet gösterecek dernek binasında, gönüllüler faaliyetlerini sürdürürken, ayrıca el emeği ürünler de satışa sunulacak ve çeşitli eğitim faaliyetleri yapılacak.