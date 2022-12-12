Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107

“İyilikte Yarışalım” proje yarışması düzenleniyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “İyilikte Yarışalım” temalı sosyal sorumluluk proje yarışması düzenleniyor.

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:02
0 Okunma
“İyilikte Yarışalım” proje yarışması düzenleniyor



Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, projenin amacı, toplumda eskiden beri var olan iyilik ve hayırseverlik anlayışını genç nesiller aracılığıyla ileriye götürerek, sorumluluk sahibi genç kuşaklar yetiştirmek…

Ayrıca gençlerin sürdürdükleri akademik başarılarla, toplumsal hizmet alanında özverileri ile ön plana çıkan gençler yetiştirerek, iyilik yapmaya teşvik etmek…

-Yarışma dosyası son teslim tarihi 31 Mart 2023

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul, lise ve özel okulların katılabileceği projede, 31 Mart 2023 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne yarışma dosyasının teslim edilmesi gerekiyor.

-Ödüller

Yarışmada, birinci gelen okula 50 bin TL ve ekip üyelerine Türkiye’de düzenlenecek Gençlik Kampı’na katılma hakkı, ikinci gelen okula 30 bin TL, üçüncü gelen okula ise 20 bin TL verilecek.

Projenin ödülleri, Evkaf’ın kuruluş tarihi olan 15 Nisan 1571 ve Evkaf İdaresi’nin İngilizlerin elinden alındığı tarih olan 15 Nisan 1956 tarihleri dolayısıyla 15 Nisan 2023'te düzenlenecek törende takdim edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Vakıflar İdaresiMilli Eğitim Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göçmenköy ve Akçay’da yangın
Göçmenköy ve Akçay’da yangın
Gemikonağı'nda trafik kazası!
Gemikonağı'nda trafik kazası!
Başbakan Üstel: "EL-SEN DEDİKODU YAPIYOR"
Başbakan Üstel: "EL-SEN DEDİKODU YAPIYOR"








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim