‘İyiyiz, o iki doktor biziz’

İtalya’ya gittikleri ve bu nedenle, hasta kabulü yapmadıkları konuşulan doktorlar, sessizliğini bozdu.

Tabipler Birliği isim vermeden bir açıklama yayınlamış, “Koronavirüs testlerinin NEGATİF çıktığını, ancak hastalığın kuluçka süresi olan 14 günlük süreyi evlerinde izolasyonda geçireceklerini” açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta yurt dışı tatilinden döndükten sonra evde izolasyon altında gözetime alınan doktorlarla ilgili iddialara, Dr Banu Sadıkoğlu cevap verdi.

Girne ve Lefkoşa’nın tanınmış çocuk doktorlarından Dr Banu Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “haberdeki doktorlar biziz” diyerek, ünlü plastik cerrahlardan Dr Buğra Sadıkoğlu, çocukları ve kendisinin sağlıklı olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu’nun açıklaması şöyle;

“SARS-Cov-2 virusune bağlı COVID-19 geçirdiğimiz, oğlum ve benim hasta olduğumuz, hatta Yakın Doğu hastanesinde yattığımız haberleri asılsızdır. O kadar çok telefon ve duyum aldık ki bu konuda, hastanede yattığıma ben bile inanacak hale geldim. Bir kaç gün daha açıklama yapmazsam , eşim baş sağlığı için aranacağından, bildirmek istedim. Çok şükür sağlıklıyız. Haberdeki iki doktor biziz.”