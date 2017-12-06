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İzcan: "500 bin Dolar'a ısmarlama anket"

İzcan, “dolarların havada uçuştuğu, olmadık yolsuzlukların yapıldığı, çeşitli manipülasyonlarla halkın iradesinin çarptırılmak istendiğini” iddia etti.

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:08
İzcan: "500 bin Dolar'a ısmarlama anket"
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Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı ve TKP Yeni Güçler Eş Başkanı İzzet İzcan, “dolarların havada uçuştuğu, olmadık yolsuzlukların yapıldığı, çeşitli manipülasyonlarla halkın iradesinin çarptırılmak istendiğini” iddia ederek, halkı uyanık olmaya çağırdı.
          
Yazılı bir açıklama yapan İzcan, “İnsanımız, dövizdeki patlamayla kan ağlarken, taksitlerini ödeyemeyen 8 bin kişinin icralık oluşu umurlarında olmayanlar, 500 bin dolara ısmarlama anketlerle halkın iradesini çarptırma peşindedirler. En büyük kamuoyu yoklaması 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacaktır” ifadelerini kullandı. 

Ülkeyi bugüne kadar yöneten UBP, DP ve CTP’nin, emekten yana düzenlemeleri yapmayıp halkı perişan ettiklerini savunan İzcan, BKP ve birlikte yola çıktıkları TKP Yeni Güçler ile “temiz toplum ve temiz bir yönetim yaratmak için çalışacaklarını” belirtti. 

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