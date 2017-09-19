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İzcan, Adli Yıl ile ilgili açıklama yaptı

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, mahkeme süreçlerinin kısaltılması adına yargıda ve yasalardaki eksikliklerin giderilmesi, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi çağrısında bulundu.

19 Eylül 2017 Salı 11:53
İzcan, Adli Yıl ile ilgili açıklama yaptı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, mahkeme süreçlerinin kısaltılması adına yargıda ve yasalardaki eksikliklerin giderilmesi, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi çağrısında bulundu.
      
İzzet İzcan, 2017-2018 Adli Yılı’yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Mahkemelerin önüne yığılan binlerce dosyaya bakarak karar vermek yetmez, uygulamada gerekli denetimlerin yapılması ve yasalardaki eksikliklerin giderilmesi şarttır” dedi.

Adli sorunların içinden çıkılmaz bir hal aldığını savunan İzcan,  uyuşturucu, fuhuş, yolsuzluk, insan kaçakçılığı, insan hakları ihlali gibi suçlarda patlama yaşandığını; değişen suç niteliklerinin yargının yükünü daha da ağırlaştırdığını söyledi.

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