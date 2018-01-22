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İzcan, Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıları kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Afrika gazetesine karşı yapılan saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:43
İzcan, Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıları kınadı
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İzcan yazılı açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık hedef göstermesi ile gerçekleşen saldırılar, ülkemizin kimler tarafından yönetildiğinin açık göstergesidir” ifadelerini kullandı ve yaşananların “faşist bir zihniyetin eseri olduğunu” kaydetti.

Türkiye’de gazeteci ve aydınlara kan kusturduğunu iddia ettiği AKP iktidarının, elini Kuzey Kıbrıs’a da atarak terör estirdiğini ileri süren İzcan, tekbir getirerek şiddetle sağa sola saldıranlar karşısında birlik olmanın tüm demokrasi güçlerinin görevi olduğunu vurguladı.

Afrika gazetesine karşı yapılan saldırıları kendilerine yapılmış kabul ettiklerini belirten İzcan, “BKP, yurdumuzun birliğine, halkların kardeşliğine ve bütün insanların insan haklarına sonuna kadar bağlı kalacaktır” dedi.

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