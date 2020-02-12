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İzcan: BKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,Akıncı’yı destekleme kararı aldı

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:55
İzcan: BKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,Akıncı’yı destekleme kararı aldı
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Birleşik Kıbrıs Partisi, (BKP) Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili kararını BKP Genel Merkezinde bu gün düzenlenen basın toplantısı ile kamu oyuna duyurdu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP yetkili kurullarında yapılan tartışmaların ardından dün akşam toplanan Parti Meclisinin oy birliği ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıyı destekleme kararı aldığını açıkladı.

(BRT/MAIL)

İzcan, “ Partimizin bu kararı almasındaki en büyük neden Sn. Akıncı’nın BM kararları temelinde birleşik federal Kıbrıs’a olan bağlılığıdır.  BM Genel Sekreteri Antonio Guterress 25 Kasım 2019’da gerçekleşen Berlin zirvesinde Kuzey Kıbrıs’taki seçimlerden hemen sonra inisiyatif alarak sorunun çözümü için uluslar arsı bir konferans çağıracağını açıklamıştır. Sorunun BM kararları temelinde çözümü muhtemeldir. Seçimler bu konferansta Kıbrıs Türk tarafını kimin temsil edeceğini belirleyecektir” dedi.

 Barışa ve federal çözüme inanmayanların seçimi kazanması durumunda konferansın gerçekleşmeyeceğinin altını çizen İzcan, “ Kıbrıs Türk toplumu kaderine terk edilecektir. Bu da Kıbrıs Türk toplumunun yok olması demektir. Sn. Akıncı siyasette bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığına saygı gösteren, iradesine sahip çıkan temiz ve dürüst bir yönetim sergilemiştir. Türkiye’deki AKP- MHP iktidarının Cumhurbaşkanı Akıncı’yı tasfiye temek için siyasi etik ve ahlaka aykırı bir şekilde yürüttüğü kampanya niyetlerinin çözüm değil ilhak olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

 “ Bu Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan ne ilk ne de son müdahaledir” diyen İzcan, Birleşik Kıbrıs Partisi’nin Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğini her şeyin üstünde tuttuğunu vurguladı.

Sözlerine devamla, “ Biz ülkemize barış ve huzurun gelmesini siyasetin merkezine koyduk. Bizim için aslolan halkımızın geleceğidir. BKP, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik kimden ve nerden gelirse gelsin her türlü saldırı ve müdahaleye karşıdır. Ve en geniş dayanışmanın sağlanması için kararlıkla mücadele edecektir” diyen İzcan, “ Kıbrıs’ta verilmekte olan mücadele barış, demokrasi ve özgürlük kavgasıdır. Bu koşullar altında partimiz aday çıkarmak yerine oy birliği ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı almıştır” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin seçim süreci boyunca aktif biçimde görev alacağına ve Sn. Akıncı’nın kazanması için el birliği ile çalışacağına da vurgu yaptı.

(BRT/MAIL)

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