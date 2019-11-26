İzcan: Çözüm şekli federasyon, iki devletli çözüm gündemden kalkmıştır

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Berlin’de gerçekleşen üçlü zirvede çıkan sonucun memnuniyet verici olduğunu, taşların yerine oturduğunu ve ilerisi için yol haritası çizildiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yaptığı açıklamada, liderlerin çözüme bağlılıklarını belirtmeleri ve çözüm şeklinin iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olacağının teyit edilmesinin, zirvenin en önemli kısmı olduğunu kaydeden İzcan, konfederasyon ve iki devletli çözüm politikalarının gündemden kalktığını savundu.

Gelinen aşamada taraflara düşen öncelikli görevin, siyasi irade ortaya koyarak, 5’li görüşme için uygun hazırlık yapmak olduğunu vurgulayan İzcan, “Referans şartlarının netleşerek sorunun en erken zamanda çözülmesi, BKP ve barış yanlısı kesimlerin ortak amacıdır” ifadelerine yer verdi.

DB/TAK