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İzcan'dan hükümete Kıbrıs Türk toplumunun öz varlıklarına sahip çıkma çağrısı

03 Mayıs 2019 Cuma 15:54
İzcan'dan hükümete Kıbrıs Türk toplumunun öz varlıklarına sahip çıkma çağrısı
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 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye’yle ekonomik protokole bağlı olarak yeni bir özelleştirme dalgasıyla karşı karşıya kalınabileceğini ileri sürdü.

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BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada,  Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin  Türkiye’de başarısız olan ekonomik modelin benzerini Kuzey Kıbrıs’a dayatmaya çalıştığını öne sürerek, “Kâr, daha fazla kâr hırsıyla yanıp tutuşan yabancı sermayenin önü açılmak istenmekte, kârlı alanlar olarak belirlenen limanlar, Telekom ve Elektrik Kurumunun parçalanarak satılması hedeflenmektedir” iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türk toplumunu buna hazırlamak için, bir toplumsal mühendislik projesi uygulandığını iddia eden İzcan, 4’lü koalisyon hükümetine, Kıbrıs Türk toplumunun öz varlıklarına sahip çıkma çağrısı yaptı.

Hükümetin, sendika, sivil toplum ve iş çevreleri ile bir araya gelerek birtakım kalıcı ekonomik tedbirler almasının kaçınılmaz olduğunu savunan İzzet İzcan, bu tedbirlerin 
bünyeye  uygun, üretimi destekleyen, özelleştirmeyi reddeden ekonomik programlar olması gerektiğini ifade etti.

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İZCANHaberKıbrısGündemHükümetçağrı
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