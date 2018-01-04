İzcan'dan uyuşturucu ile mücadele sözü

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler(TKP Yeni Güçler) Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Eş Başkanı İzzet İzcan, uyuşturucu sorununa dikkat çekerek, hükümette yer almaları durumunda ilk yapacakları işin güvenli bir ülke için tedbirleri arttırmak olacağını söyledi.

BKP Basın Bürosu’na göre İzzet İzcan, uyuşturucu ile alakalı dün yapılan 23 tutuklamaya atıfta bulunarak, “Bir günde 23 tutuklama gerçekleştirilmesi işlerin hangi noktaya tırmandığını göstermektedir...KKTC’yi sorma gir hanına çevirenler, çocuklarımızın zehirlenmesinden sorumludurlar” dedi.

İzzet İzcan, hükümet’te yer almaları halinde “BKP, TKP Yeni Güçler İttifakı’nın yapacağı işlerin başında güvenlikli bir ülke için her türlü tedbiri almak olacaktır” dedi.

Uyuşturucu bağımlılığı, çocuk istimrarı, kadına yönelik şiddet, kumar bağımlılığı, toplumda şiddet gibi sorunlarla kararlı mücadele vereceklerini kaydeden İzcan, “Sağlıklı bir toplum yaratmak, gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak öncelikli görevimizdir” dedi.