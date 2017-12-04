İzcan: "Halkımız sandığa gidip değişim ve kurtuluşa destek olmalı"

Birleşik Kıbrıs Partisi ve TKP-Yeni Güçler, Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, halka, sandığa giderek TKP- Yeni Güçler ve BKP İttifakı’nın başlattığı “değişim ve kurtuluşa” destek olmaya çağırdı.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların her geçen gün arttığını ifade ederek, 7 Ocak erken genel seçimlerinin sonucunda oluşacak parlamento aritmetiğinin önemli olduğunu vurguladı.

7 Ocak erken genel seçimlerinin Kıbrıs Türk toplumunun “40 yılı aşkın bir süredir içinde hapsolduğu statükodan” kurtulmasında ve insanlar arasında ayırım yapmayan, sosyal devlet anlayışının hakimolduğu, eşit ve adil bir düzenin yaratılmasında başlangıç olacağına inanç belirten İzcan, “ Üreticinin, küçük esnafın, dar gelirlinin, açlık sınırı altında yaşamadığı, borç batağında, yüksek faizlerle ezilmediği bir ekonomik yapı oluşturulacaktır. Laik, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü ve cinsiyetçi olmayan bir eğitim sistemi inşa edilecek, sağlık ve çevre konularında kangrene dönüşmüş sorunlara çare üretecek yeni bir düzen kurulacaktır” dedi.

İzcan, TKP- yeni Güçler, Birleşik Kıbrıs Partisi ittifakının parlamentoda güçlü bir grup olarak yer almasının, Kıbrıs sorunun çözüm sürecinin yeniden başlaması, iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayanan federal çözümün bir an önce hayata geçmesi için katalizör rol oynayacağına inanç belirtti.