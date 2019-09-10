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İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun,  KKTC’nin çeşitli bölgelerinde kitle toplantıları düzenleyip KKTC’nin iç işlerine müdahale ettiğini savunarak bunun kabul edilmez olduğunu belirtti.

10 Eylül 2019 Salı 17:02
İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”

“Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin bir vilayeti değildir ve olmayacaktır” diyen İzcan yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı’nın “ Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğüne  karşı çıkanlar vatan hainidir” şeklinde sözler sarf ettiğini iddia ederek bunu protesto etti.

“Kıbrıs Türk toplumunun kendi geleceği ile ilgili karar verme hakkı, kendi özgür iradesi ile seçilen yöneticilere aittir” diyen İzcan, “Kıbrıs konusunda görüşmeleri yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nındır” dedi.

İzcan  “Kıbrıslı Türkler özne olmaktan çıkartılarak asimile edilmeye çalışılmaktadır” diyerek, hiçbir onurlu Kıbrıslı Türkünün bunu kabul etmeyeceğini kaydetti ve parlamentodaki partileri, kafalarını kuma sokmaktan çıkartarak, halkın çözüme ve barış iradesine sahip çıkmaya çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet İzcanBirleşik Kıbrıs Partisi
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OSMAN 2019-09-10 17:21:54

SEN KİMSİN HACI VASFIN NE..YILLARDIR ACIKLAMA YAPAN LAKİN SENİ TAKAN YOK

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