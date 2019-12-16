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İzcan: İHA veya SİHA'lar bölgede gerginliği daha da arttıracak ...

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:23
İzcan: İHA veya SİHA'lar bölgede gerginliği daha da arttıracak ...

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP), Geçitkale  Havaalanı’na insansız hava aracı(İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) konuşlandırılmasına, bölgede gerginliği arttıracağı gerekçesiyle tepki gösterdi.
 
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “askersiz ve silahsız bir Kıbrıs için” Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme sürecine bir an önce başlanmasını talep etti.
    
Bazı güçlü ülkelerin Doğu Akdeniz’de büyük bir paylaşım kavgasına girdiğini ileri süren İzcan, Kıbrıs’ta yaşayan iki toplumun, Suriye ve Irak’ta yaşananlardan dersler çıkarması, silahlanmaktan uzak durması gerektiğini savundu.

“Geçitkale  Havaalanı’na, İHA ve SİHA’ların konuşlandırılması, bölgede var olan gerginliği daha da arttıracak” diyen İzcan, “Biz, ülkemizde ne İHA, ne de SİHA istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İZCAN
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