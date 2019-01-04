BKP Genel Başkanı İzcan'ın by-pass ameliyatı ertelendi
04 Ocak 2019 Cuma 13:59
Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan’a geçen hafta yapılan anjiyonun ardından, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılacak by-pass ameliyatının Pazartesiye ertelendiği bildirildi.
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