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İzcan'ın by-pass ameliyatı ertelendi

BKP Genel Başkanı İzcan'ın by-pass ameliyatı ertelendi

04 Ocak 2019 Cuma 13:59
İzcan'ın by-pass ameliyatı ertelendi

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Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı  İzzet İzcan’a geçen hafta yapılan anjiyonun ardından, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılacak by-pass ameliyatının Pazartesiye ertelendiği bildirildi.

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BKP Genel Başkanı İzcanBy-pass AmeliyatıHaberGündemKıbrıs
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