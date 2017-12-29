İzcan: “Laik eğitim anlayışından uzaklaşıyoruz"

BKP-TKP Yeni Güçler İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, laik eğitim anlayışından uzaklaşan bir eğilimin ülkeye hakim olmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Yazılı açıklamasında Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşananların beklenen gelişmeler olduğunu belirten İzcan, “Siz, demokratik, laik eğitim sistemi yerine suni İslam’a dayalı bir müfredatı benimserseniz olacağı buydu” dedi.

“Hıristiyanlara ait yeni yılı kutlayamazsınız” diyerek tavır geliştirdiğini savunduğu bir kısım öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda görev yapmasının kabul edilmez olduğunu vurgulayan İzcan, önlem alınmadığı takdirde çok daha vahim gelişmelerle yüz yüze kalınabileceğini belirtti.