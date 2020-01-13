İzcan: Menfaat ve çıkar grupları kazandı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, imar planı çalışmalarını eleştirdi.

ptığı yazılı açıklamada, “Girne’de yaptığınızın benzerini İskele, Yeniboğaziçi ve Mağusa bölgesinde de yapacaksınız” ifadelerini kullanarak, “Amaç plansız, programsız yapılaşmaya ve vurgun düzenine devam edilmesidir” dedi.

Halkın Partisi’nin (HP) ortağının vetosu karşısında nasıl davranacağının önemli olduğunu dile getiren İzcan, koltukta oturma uğruna, yaşananların sineye çekilmesinin kabul edilemeyeceğini, hak, hukuk ve adalet yolunun tek çıkar yol olduğunu ifade etti.

İzcan, açıklamasında, “BKP, içinde yaşadığımız rant düzenine sonuna kadar karşı çıkmaya devam edecektir; çıkar üzerine kurulan bu statükonun yıkılması toplumun yararınadır” dedi.

DB/TAK