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İzcan: "Yasakçı ve sert bir zihniyetle yaklaşıyor"

İzcan, Kıbrıslı Türk ve Rum yöneticilerin birbirlerine yasakçı ve sert bir zihniyetle yaklaştığını belirterek, “Toplumlararası ilişkilere kalıcı zarar veren bu yol, yol değil. Reddediyoruz” ifadesini kullandı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:14
İzcan: "Yasakçı ve sert bir zihniyetle yaklaşıyor"

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Türk ve Rum yöneticilerin birbirlerine yasakçı ve sert bir zihniyetle yaklaştığını belirterek, “Toplumlararası ilişkilere kalıcı zarar veren bu yol, yol değil. Reddediyoruz” ifadesini kullandı.

Yazılı açıklamasında son günlerde kuzey ve güneydeki yönetimlerin aldığı bazı kararları eleştirdi.

İzcan, “Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda temel ihtiyaç, iki toplumun yakınlaştırılarak toplumlararası güven ortamının yaratılmasıdır. BKP, Kıbrıs’ın her iki yanındaki şoven ve ayrılıkçı kesimleri uygulamalarından dolayı protesto eder” dedi.

İzzet İzcan, tek çıkar yolun halkların kardeşliğinden geçtiğini de vurguladı.

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