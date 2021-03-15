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İZCAN: “YASALARA AYKIRI”

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, Kuzey Kıbrıs’taki örgütlenmesinin yasalara aykırı olduğunu iddia ederek, bu konuda girişim üstleneceklerini bildirdi.

15 Mart 2021 Pazartesi 13:01
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İZCAN: “YASALARA AYKIRI”

İzcan, yazılı açıklamasında, KKTC Siyasi Partiler Yasasında, yabancı bir ülkenin siyasi partilerinin ülkede temsilcilik açabileceklerine ilişkin bir düzenleme bulunmadığını ileri sürdü.

İzcan, dernekler yasasına göre ise spor, sağlık, çevre ve engellilere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla dernek kurulabileceğini ancak bu derneklerin mevcut bir siyasi partinin adını, amblemini, rozetini ve benzeri işaretleri kullanmasının yasaklandığını öne sürdü.

İddia ettiği yasadışı örgütlenmeler konusunda suskun kalan yöneticilerin de suç işlediğini savunan BKP Genel Başkanı İzcan, işlem yapılmaması durumunda bu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

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