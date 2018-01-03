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İzcan: “Yatırım muafiyetlerine 5 yıl sınırı getirilecek”

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TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, Girne Kapısı’nda başlayan yürüyüş, Arasta istikametinde devam ederek Belediye Pazarı'nın (Bandabulya) ardından Büyük Han'da son buldu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:21
İzcan: “Yatırım muafiyetlerine 5 yıl sınırı getirilecek”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakının milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında Lefkoşa'da vatandaş ve esnafla buluştu. 

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, Girne Kapısı’nda başlayan yürüyüş, Arasta istikametinde devam ederek Belediye Pazarı'nın (Bandabulya)  ardından Büyük Han'da son buldu.

Yürüyüş boyunca milletvekili adayları seçim manifestosu ve broşür de dağıttı.  

İZCAN

TKP Yeni Güçler milletvekili adayı, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaptığı konuşmalarda, tüm devlet fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Sınırsız kurumlar ve gelir vergisi muafiyeti bulunan kuruluş ve işletmelerin muafiyetlerinin iptal edileceğini ifade eden İzcan, yatırım muafiyetlerine 5 yıl sınırı getirileceğini kaydetti.

İzcan, “Söz konusu kuruluş ve işletmelerden kurumlar ve gelir vergisi alınacak. Toplanan gelirler ile asgari ücret yükseltilecek, esnafa sıfır faizle kredi verilecek, pazarcılara ekonomik destek verilecek, dar ve orta gelirli halkın ekonomik düzeyi yükseltilecek” dedi.

TUNALI

TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı da, halkın ve emekçinin umudu olarak yola çıktıklarını belirterek, “değişim ve kurtuluşun” başladığını kaydetti. 

Tunalı, vatandaşın ve esnafın yaşadığı sorunların bilincinde olduklarını ifade ederek, 7 Ocak’tan sonra hükümete gelmeleri durumunda gerekli tüm adımları atacaklarını söyledi. 

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