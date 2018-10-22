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İzcan yolsuzluk dosyalarıyla ilgili kararlı adımlar atılmasını talep etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 4’lü koalisyon hükümetine çağrıda bulunarak, yolsuzluk dosyaları konusunda kararlı adımlar atılmasını talep etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:58
İzcan yolsuzluk dosyalarıyla ilgili kararlı adımlar atılmasını talep etti

İzcan konuyla ilgili yazılı açıklamasında, yolsuzluk dosyalarının devlet içindeki birtakım kesimler tarafından engellendiğini açıklayan  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ı yolsuzlukların araştırılmasını kimlerin engellediğini kamuoyuna açıklamaya çağırdı.

 “Ya sorumluları açıklarsınız, ya da sorumlu siz olursunuz” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Büyük iddialarla hükümete gelenler, geçen bir yıla yakın sürede ‘dut yemiş bülbüle’ döndü. Kıbrıs Türk toplumu daha fazla hikâye dinlemek istememektedir” dedi.

“Çetelerin, devlet kurumları, polis ve yargı içerisinde yuvalandığını”, “demokrasi dışı güçlerden talimat aldığını” iddia eden İzcan, “Uluslararası hukukun parçası olan, gerçek anlamda bir hukuk devletine ihtiyacımız var” dedi.

Hükümete “Hani kamu reformu yapacaktınız?” diye soran BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Hükümet programınızda yazan hiçbir şeyi hayata geçirmediniz, bu şekilde devam ettiğiniz sürece, sizin de sonunuz, sizden önceki hükümetler gibi olmaya mahkumdur” dedi.

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BKPYolsuzluk Dosyalarıİzzet İzcanHükümetçağrıHaber
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