Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...

İzci liderleri Ankara’da

10 Kasım 2019 Pazar 17:49
İzci liderleri Ankara’da

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü İzcilik Yürütme Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümü dolayısıyla Ankara’da iki gün boyunca ziyaretlerde bulundular.

İzci Liderleri Başkanı Lütfiye Fedai başkanlığındaki kafile, önce Anıtkabir’i ziyaret etti.
Mozoleye çelenk koyan Fedai Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ardından da, Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzaladı.

Fedai deftere şunları yazdı. ” Anıtkabir insan seline dönüşmüş, Ne mutlu bizlere, Ne Mutlu Türküm Diyene, Ne mutlu Atatürk yolunda ilerleyenlere.”

Kafile, bu sabah ilk önce Başkent Öğretmenevi bahçesinde Türk Bayrağı önünde saygı duruşunda bulundu. Ardından Öğretmenevi Konferans Salonu’nda Atatürk’ü Anma Programına katıldı. Saat dokuzu beş geçe de tüm Türkiye ile birlikte saygı duruşunda bulundular. Sonrasında bahçede İzci Marşı’nı söylediler ve Ata’ya olan bağlılıklarını dile getirdiler.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
AnkaraIzcilerİzcilik Yürütme Kurulu üyeleriHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Bisiklet Sevenler Derneği Anıtkabir’de
KKTC Bisiklet Sevenler Derneği Anıtkabir’de
Savaşan: Ülkemize 1000 sağlık turisti, 10 Milyon Euro gelecek!
Savaşan: Ülkemize 1000 sağlık turisti, 10 Milyon Euro gelecek!
Lefke’de Hurma Festivali coşkusu
Lefke’de Hurma Festivali coşkusu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim