İzci liderleri Ankara’da

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü İzcilik Yürütme Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümü dolayısıyla Ankara’da iki gün boyunca ziyaretlerde bulundular.

İzci Liderleri Başkanı Lütfiye Fedai başkanlığındaki kafile, önce Anıtkabir’i ziyaret etti.

Mozoleye çelenk koyan Fedai Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ardından da, Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzaladı.

Fedai deftere şunları yazdı. ” Anıtkabir insan seline dönüşmüş, Ne mutlu bizlere, Ne Mutlu Türküm Diyene, Ne mutlu Atatürk yolunda ilerleyenlere.”

Kafile, bu sabah ilk önce Başkent Öğretmenevi bahçesinde Türk Bayrağı önünde saygı duruşunda bulundu. Ardından Öğretmenevi Konferans Salonu’nda Atatürk’ü Anma Programına katıldı. Saat dokuzu beş geçe de tüm Türkiye ile birlikte saygı duruşunda bulundular. Sonrasında bahçede İzci Marşı’nı söylediler ve Ata’ya olan bağlılıklarını dile getirdiler.