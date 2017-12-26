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İzciler Çanakkale ve İstanbul’u gezdi

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İzcilik Birimi’ne bağlı 308 izci ve izci liderleri Bakanlık ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliğinde 16 Kasım – 22 Aralık tarihlerinde düzenlenen Çanakkale – İstanbul gezisine katıldı.

26 Aralık 2017 Salı 16:00
İzciler Çanakkale ve İstanbul’u gezdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 bölgeden 44 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen ziyaretlerin ilk gününde Çanakkale’ye giden ve burada şehrin önemli ve tarihi yerlerini gezen izciler daha sonra Gelibolu Yarım Adası’nda Kilit Bahir Kalesi, Conk Bayırı, Kanlı Sırt Tepesi, Çanakkale Şehitlik Abidesi gibi Çanakkale destanının yazıldığı önemli yerleri görme fırsatı yakaladı.

Gelibolu gezisinin tamamlanmasından sonra tarihi ve kültür değerleri bulunan İstanbul’a geçen izciler burada Panaroma 1453 Müzesi, Sultanahmet Meydanı ve Camii, Osmanlı saray yaşamını ve kültürel zenginliğini yansıtan Topkapı Sarayı’nı gezdi. 

Bakanlık açıklamasına göre, gezi programlarının tamamlanmasının ardından duygu ve düşüncelerine değinen izciler, destanlar yazılan Çanakkale topraklarında bulunmaktan büyük onur ve gurur duyduklarını ifade ederken, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlü İstanbul şehrini ziyaret etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. 

Bu geziden unutulmayacak anılarla döndüklerini söyleyen izciler, özellikle Çanakkale savaşını anlatan simulasyon gösterimi ile Gelibolu sırtlarında yazan “Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir.” yazısından oldukça etkilendiklerini belirttiler.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Başarı ise, düzenledikleri Çanakkale-İstanbul gezisi ile çocuklara yaşayarak öğrenmelerini ve tarihe tanıklık etmelerini amaçladıklarını ifade ederek, “Geziye katılan çocuklarımızın düşüncelerine bakıldığında bu amaca ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

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Son Güncelleme: 26.12.2017 16:02
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