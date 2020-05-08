İzdiham yaşanıyor!

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı kalan iş yerleri hafta başından itibaren kademeli olarak açılmaya başlandı ve yasaklar hafifletildi. Araç Kayıt Dairesi önünde geçtiğimiz günlerde görülen kalabalık insan topluluğu vatandaşların koronavirüse karşı tedbir almadığını gözler önüne sermişti.

Bu sabah Lefkoşa’da Araç Kayıt Dairesi önündeki manzara ise vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almadığını ve sosyal mesafe kuralına da uymadığını bir kez daha gösteriyor.