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İzdiham yaşanıyor!

Araç Kayıt Dairesi önündeki görüntü değişmedi

08 Mayıs 2020 Cuma 11:16
279 Okunma
İzdiham yaşanıyor!

Gündem Özel-


Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı kalan iş yerleri hafta başından itibaren kademeli olarak açılmaya başlandı ve yasaklar hafifletildi. Araç Kayıt Dairesi önünde geçtiğimiz günlerde görülen kalabalık insan topluluğu vatandaşların koronavirüse karşı tedbir almadığını gözler önüne sermişti.

Bu sabah Lefkoşa’da Araç Kayıt Dairesi önündeki manzara ise vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almadığını ve sosyal mesafe kuralına da uymadığını bir kez daha gösteriyor.

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Vatandaş 2020-05-08 11:36:10

araba para hırsı böyle bişe işte ne kural ne mesafe tanır çünkü insanlar insanlıktan çıkmış tablo ortada sözün bittiği yer

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