İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tahkikat Şubesinde görevli polis memuru Yaren Gülmez olayla ilgili bulguları aktardı. Gülmez zanlı Ahmad Adamu Muhammad’in 29 Nisan 2021 tarihinde saat 16.15 raddelerinde Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde yönetimindeki Toyota Passo model salon araç ile Doğu istikametine doğru mal sahibinden izinsiz ve üçüncü şahıs sigorta kapsamaksızın seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde soldan birinci şerit içerisinde önü Doğu istikametine bakar şekilde park halinde bırakılan HD 904 plakalı salon aracın sağ yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpıp yine cadde üzerinde soldan birinci şerit içerisinde önü Doğu istikametine bakar şekilde park halinde bırakılan RS 050 plakalı aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan olmadığını ancak RS 050 plakalı araca 5000 TL, zanlının kullanımındaki araca 4000 TL, HD 904 plakalı araca ise 2000 TL toplamda ise 11000 TL tahmini hasar meydana geldiğini mahkemeye aktardı. Gülmez zanlının hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine kan ve idrar örneği alındığını belirtti. Polis zanlı aleyhine bağlatılan soruşturmanın tamamlandığı zanlının ülkemizde Eylül 2017 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ay cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.