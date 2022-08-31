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İzinsiz botoks hakkında soruşturma genişledi

Girne’de faaliyet gösteren Ago Güzellik Merkezinde izinsiz botoks ve dolgu işlemleri yapan C. E. , H. G. Ö. ve Ş. A. ile işletmeci B. O. hakkındaki soruşturma genişledi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:57
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İzinsiz botoks hakkında soruşturma genişledi


C. E. ve H. G. Ö.’nün 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıkları tespit edildi.

 Ayrıca Ago Güzellik Merkezinin kaçak olduğu, Girne Belediyesi tarafından mühürlendiği belirtildi. Öte yandan suçla bağlantılı A. H. da tutuklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Ağustos 2022 tarihinde Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B. O.' nun yaptığı Ago Güzellik Merkezi içerisinde zanlılar C. E. , H. G. Ö. ve Ş. A. 'nın yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri gerçekleştirerek, Tabipler Birliği Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılar B. O. , C. E. ve H. G. Ö.’nün suçüstü, Ş. A. ’nın daha sonra tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların tasarruflarında gümrüğe beyan edilmeden KKTC'ye getirmiş oldukları muhtelif marka ve miktarda botoks ve dolgu malzemeleri, enjektör ve iğne uçları ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, ayrıca 48 bin 210 TL, bin 800 Euro, 450 sterlin ve 500 dolar nakit para da bulduklarını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu C. E. ve H. G. Ö.’nün 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıklarına dair tespit yapıldığını ifade etti. Polis, söz konusu güzellik merkezinin işletmecisi A. H.'nin da gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, zanlıların ifade verip yaklaşık 50 kişiye işlem yaptıkları beyanında bulunduğunu söyledi. Polis, bu kişilerden ifade temin edilmesi gerektiğini, alınan emarelerin incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

C. E., H. G. Ö. ve Ş. A. 'nın ülkeye 26 Ağustos tarihinde giriş yaptıklarının da tespit edildiğini ve bu bağlamda soruşturmanın sürdüğünü belirterek, C. E. , H. G. Ö. ve Ş. A. ile işletmeci B. O. , 5 gün, A. H.’nin ise 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen yapan C. E. , H. G. Ö. ve Ş. A. ile işletmeci B. O.’nun 5 gün, A. H. ’nin ise 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 31.08.2022 19:06
Anahtar Kelimeler:
BotoksGirne
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