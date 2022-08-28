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İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı

Girne’de faaliyet gösteren Ago isimli güzellik merkezinde yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yaptığı tespit edilen zanlılar C. E. (K-23,TC) ve H. G. Ö. (K-24,TC), Ş. A. (K-37,TC) ve iş yeri sahibi B. O. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ağustos 2022 Pazar 15:10
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İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı


(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilglili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı.Polis 27 Ağustos 2022 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Barış Oral'ın yapmakta olduğu Ago isimli Güzellik Merkezi içerisinde zanlılar C. E., H. G. Ö. ve Ş. A.'ün yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yapmak sureti ile Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Harekette Bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlılar B. O., C. E. ve Hivay G. Ö.’ün suçüstü hali gereği, Ş. A.’ün ise derdest emri gereği tutuklandığını ayrıca zanlıların tasarruflarında bulunan ve Gümrüğe beyan etmeksizin yurt dışından KKTC'ye getirmiş oldukları bir çok muhtelif marka ve miktardaki botoks ve dolgu malzemeleri, enjektör ve iğne uçları ile 48.210 TL, 1800 Euro, 450 Stg ve 500 Amerikan Doları nakit paraların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların tutuklanmalrının ardından gönüllü ifade verip yaklaşık 50 kişiye işlem yaptıkları beyanında bulunduğunu söyledi. Polis bu kişilerden ifade temin edilmesi gerektiğini, alınan emarelerin inceleneceğini zanlılar C. E., H. G. Ö. ve Ş. A.'ün ülkeye 26 Ağustos tarihinde giriş yaptıklarınında tespit edildiğini bu bağlamda soruşturmanın sürdüğünü belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Y.Bilgeç zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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