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İzinsiz ikamet davası

Gazimağusa kaza mahkemesinde bugün yine izinsiz ikamet davası vardı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:07
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İzinsiz ikamet davası

İhraç emri çalışmalarına henüz sonuç alınmamış olması nedeniyle zanlının tutukluluğu 8 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, olguları aktarmak üzere polis memuru Ahmet Altun’u tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, bir trafik kazası soruşturması için 28.05.21 tarihinde trafik şubesine celp edilen  zanlı N.A'nın yapılan muhaceret kontrolünde 09.03.2017 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Aynı gün hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilen zanlının ihraç edilmesiyle ilgili yazışmalar yapıldığını ancak henüz bir netice alınamadığına dikkat çeken tanık polis, savcının sorusu üzerine verdiği cevapta, zanlının yasal yollardan KKTC’ye turist statüsü altında giriş yaptığını, sonrasında çalışma izniyle bir süre çalıştığını ve çalışma izninin bitmesiyle çıkış yapmayarak KKTC’de izinsiz ikamet etmeye devam ettiğini söyledi.

Serbest kalması halinde zanlının aynı suçu işlemeye devam edeceğini belirten tanık polis, ihraç emrinin temin edilmesine kadar tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Gazimağusa kaza mahkemesi kıdemli yargıcı Çiğdem Güzeler, bu gibi suçların son zamanlarda hayli artış gösterdiğine dikkat çekti ve savunma avukatının da itirazda bulunmaması üzerine zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

Son Güncelleme: 31.05.2021 17:02
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