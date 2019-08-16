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İzinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı!

Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları devam ediyor. Ülke genelinde dün gece yapılan denetimlerde toplam 7 kişi tutuklandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:23
İzinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı!

Polis Basın subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15-16.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de, ikisi Lefkoşa’da ve ikisi İskele’de olmak üzere toplam 7 kişi tutuklandı.

Öte yandan İskele bölgesinde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Denetimler kapsamında İskele’de çalışma izinsiz işçi çalıştırdığı tespit edilen 1 işveren hakkında ise yasal işlem başlatıldi.

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Anahtar Kelimeler:
Tutuklama
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