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İzinsiz ikamet edenler tutuklandı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:15
İzinsiz ikamet edenler tutuklandı

23-24.07.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de ve ikisi İskele’de olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre İskele bölgesinde yapılan denetimlerde, çalışma izinsiz çalıştıkları tespit edilen 3 kişi ve işverenleri hakkında yasal işlem başlatılmış ayrıca Gazimağusa bölgesinde yapılan denetimlerde iki araçta yapılan tecavüzü alet bulunduran iki kişi hakkında yasal işleme gidilmiştir.

(BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
Izinsiz Ikamet
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