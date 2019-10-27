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İzinsiz ikamet zanlılarına 3 gün tutukluluk!

(Kamalı Haber) - Haspolat’ta gerçekleştirilen operasyonda ülkemizde kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Ali Jabba, Rehan Iqbal ve Umer Munır tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

27 Ekim 2019 Pazar 14:33
İzinsiz ikamet zanlılarına 3 gün tutukluluk!

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı. Polis, 26.10.2019 tarihinde saat 22.00-22.55 saatleri arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama müzakeresi doğrultusunda bir polis ekibi ile birlikte Haspolat’da bir ikametgah içerisinde yapılan arama sonucunda Bangladeş uyruklu Ali Jabbar’ın in KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı Ali Jabbar’ın KKTC’ye 02.03.2017 tarihinde bir  işyerine ön izinli olarak gelip çalışma izini çıkardıktan sonra beş ay çalışma izinli çalışıp, konu iş yerinin adı edileni işten çıkartıp çalışma iznini durdurduktan sonra zanlının KKTC'den çıkış yapmayıp adada ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, yine Haspolat’ta bir ikametgahta yapılan arama sonucunda Rehan Iqbal ve Umer Munır’in KKTC'den izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı Rehan Iqbal’in 14.02.2018 tarihinde öğrenci izinli olarak KKTC'ye giriş yapıp, 08.02.2018 tarihinde bir üniversitesine öğrenci kaydını yaptırıp daha sonra gerekli okul harçlarını yatırmadığından dolayı okul ile ilişkisi kesilmesine rağmen KKTC'den çıkış yapmayıp yasa dışı olarak KKTC'de ikamet etmeye devam ettiğini anlattı. Polis, Umer Munır’in ise 22.02.2017 tarihinde ön izinli olarak KKTC'ye giriş yapıp, 15.09.2017 tarihinde çalışma izini iptal edildiği halde yasal süre içerisinde KKTC'den çıkış yapmayıp, yasa dışı olarak KKTC'de ikamet etmeye devam ettiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirterek, üç gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Izinsiz IkametHaberKKTC
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